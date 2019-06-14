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Erken emeklilik hesabı yapanlar dikkat! Yıpranma hakkından yararlanacak meslek sayısı 45'e çıktı

Kamuoyunda "yıpranma hakkı" olarak ifade edilen fiili hizmet süresi zammına ilişkin önemli bir adım daha atıldı. Kurşun-arsenikte, cam fabrika ve atölyelerinde, cıva üretiminde, madenlerde, çimento ve kok fabrikalarıyla termik santrallerde çalışanlar başta olmak üzere yararlanan meslek sayısı 45'e çıktı.
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Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), yıpranma payına açıklık getirmek için bir genelge yayınladı. Buna göre, artık röntgen teknisyenleri, ağız-diş radyoloji uzmanları, infaz ve koruma baş memuru, ceza infaz kurumu müdürü, ihtiyat pilotları da yıpranma hakkından yararlanacak.

43 YAŞINDA EMEKLİ

Madenlerde çalışan işçilerin emeklilik yaşını 55'ten 50'e indirirken, izinde geçirdikleri süreler tatiller de yıpranmaya dahil ediliyor. Böylece madenciler 43 yaşında emekli olabiliyor. Geçen yıl kararname ile ceza ve infaz kurumu personeli ve sağlık çalışanlarına da yıpranma hakkı tanındı. Cezaevlerinde çalışanlara verilen 90 günlük yıpranma hakkından cezaevi müdürü, infaz ve koruma baş memuru, hükümlü-tutukluklarla irtibat içindeki diğer görevliler de yararlanacak. Yıpranma hakkı bu kapsamdaki personel için Ağustos 2017'den sonraki çalışmaları için uygulanacak. SGK genelgesine göre emekli aylığı alanlar dışındaki "ihtiyat pilotları" da yıpranma hakkından yararlanacak. Röntgen teknisyenleri, ağız, diş, çene radyolojisi uzmanları 90 gün yıpranma hakkından yararlanacak.

MADENE 180 GÜNLÜK SÜRE

Sabah'ta yer alan habere göre, yasa uyarınca tehlikeli ve ağır işlerde çalışanlara yıpranma hakkı (fiili hizmet süresi zammı) veriliyor. Yasa kapsamındakilere 360 güne karşılık 60 ile 90 gün ilave ediliyor. Madenlerde çalışanlar için bu süre 180 güne çıkıyor. Bu süre hem prim gününe ekleniyor, hem de emeklilik yaşından düşülüyor. Madencilikte en az 5 yıl, diğer meslek gruplarında ise en az 10 yıl çalışmış kişiler erken emeklilik hakkı kazanıyor.

KİMLER YARARLANIYOR?

Yıpranma hakkından, kurşun ve arsenikte, cam fabrika ve atölyelerinde, cıva üretiminde, çimento ve kok fabrikalarıyla termik santrallerde, alüminyum, demir-çelik, döküm ve asit üretimi fabrikalarında, Emniyet, MİT, basın ve gazetecilikte çalışanların yer aldığı 45 meslek grubu yararlanıyor. İşte yıpranma payları...

- Asit üretimi yapan yerlerde çalışanlar 90 ile 180 gün.

- Madenlerin yer altında çalışanları 180 gün.

- TSK'da görevli subay, yedek subay, astsubay, uzman jandarma, uzman erbaşlar ve sözleşmeli erbaş ve erler 90 gün.

- Basın Kartı Yönetmeliği'ne göre çalışan gazeteciler 90 gün.

- Emniyet ve MİT mensupları 90 gün.

- Cıva üretimi işleri sanayinde çalışanlar 90 gün.

- Radyoaktif ve doğal ve yapay radyoaktif maddeler 90 gün.

- Demir ve çelik fabrikalarında çalışanlar 90 gün.

- Kurşun ve arsenik işlerinde çalışanlar 60-90 gün.

- Cam fabrika ve atölyelerinde çalışanlar 60 gün.

- Çimento fabrikalarında çalışanlar 60 gün.

Bugün 10:30 TSİ - Ekonomi

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Yorumlar

(2)
02

Bahser - Kimya sektörüde nasiplenmeli..

Yanıtla . 0Beğen 14 Haziran 14:44
01

Pes Yani - Lastik fabrikaları bu işin nasıl dışında tutuluyor işçilerin anası ağlıyor bir çoğu sakat ve meslek hastalığına yakalanma oranları çalışma şartlarının her geçen gün ağırlaştırılmasından ötürü artıyor bizim işçilerimiz limon gibi sıkılıp sakatlanıp iş akitleri fesih ediliyor bir kısmıda meslek hastası olduğunu bilmeden ağrıya sızıya dayanamadığından işten kendi isteği ile ayrılıyor devletimiz bu fabrikalardaki çalışma şartlarını tekrardan gözden geçirmeli bu fabrikalara otomotiv fabrikalarıda dahil edilerek çalışma şartlarının iyileştirilmeside dahil kapsamlı bir çalışma yapılarak uzman ve bilirkişilerden oluşan bir ekip ile bu işe son noktayı koymalıdır.

Yanıtla . 1Beğen 14 Haziran 11:22

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