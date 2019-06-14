Kocaeli Gazetesi Kocaeli Gazetesi
Reklamı Kapat
Bugün 10:39 TSİ- Gündem G: Bugün 13:46 TSİ

Başiskele'ye yeni otopark

Başiskele Belediye Başkanı Yasin Özlü, göreve başladığından itibaren seçim beyannamesinde yer alan vaatlerini yerine getirmeye devam ediyor.
mask
Büyütmek için resme tıklayın

Başiskele’de nüfus artışıyla birlikte yoğunlaşan şehir içi trafiğini rahatlatabilmek için otopark ihtiyacı bulunan lokasyonlara yeni otoparklar kazandırılıyor. Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, hummalı bir çalışma sonucunda Yeşilyurt Mahallesi Yuvacık Başiskele Camii karşısında Serkan ve Fırın Sokak arasındaki yaklaşık 10 bin metrekarelik alanı açık otopark yaptı. Vatandaşların ücretsiz olarak araçlarını park edebildiği açık otoparkın yanına, ayrıca kamelyalar da konarak Başiskelelilerin dinlenme alanları oluşturuldu.

Bugün 10:39 TSİ - Gündem

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz

Anket Bahri Yavuz istifa etmeli mi?
Piknik tüpü ile intihar etti mask
Piknik tüpü ile intihar etti
Otomobilin içinde intihar etti! mask
Otomobilin içinde intihar etti!
İYİ Parti İzmit'e başkan atandı mask
İYİ Parti İzmit'e başkan atandı
İYİ Parti'de bir günde ikinci istifa! mask
İYİ Parti'de bir günde ikinci istifa!
Kocaeli'de villa yaptıran Ensar başkanına belediye kıyağı! mask
Kocaeli'de villa yaptıran Ensar başkanına belediye kıyağı!
Başiskele Sarıdere Köprülü Kavşak kollarında yönlendirme değişiklikleri mask
Başiskele Sarıdere Köprülü Kavşak kollarında yönlendirme değişiklikleri
BEĞEN 25 B
TAKİP ET 3 B
Belediyeye yatmaya gelen kadın İSTİFA ETTİ! mask
Belediyeye yatmaya gelen kadın İSTİFA ETTİ!
İzmit Belediyesi'nde bir atama daha... mask
İzmit Belediyesi'nde bir atama daha...
İzmit Belediyesi'nin Kültür Müdürü belli oldu mask
İzmit Belediyesi'nin Kültür Müdürü belli oldu
AKP’li ve CHP’li meclis üyeleri birbirine girdi mask
AKP’li ve CHP’li meclis üyeleri birbirine girdi
AKP grubundan Hürriyet'e "Atatürk'e yer vermediniz" mask
AKP grubundan Hürriyet'e "Atatürk'e yer vermediniz"
Semiha Yıldırım'dan Dilek İmamoğlu’na teşekkür mask
Semiha Yıldırım'dan Dilek İmamoğlu’na teşekkür

GALERİ

Eşinin yadigarı şirketi dünyaya açtı mask
Eşinin yadigarı şirketi dünyaya açtı
Kocaeli Bilnet Okulları, ilk mezunlarını verdi mask
Kocaeli Bilnet Okulları, ilk mezunlarını verdi
Kandıra'daki taş ocağı mecliste konuşuldu mask
Kandıra'daki taş ocağı mecliste konuşuldu
Haydar Akar: Tüm belediyeler araştırılsın mask
Haydar Akar: Tüm belediyeler araştırılsın
Özel Final Eğitim Kurumlarında mezuniyet heyecanı mask
Özel Final Eğitim Kurumlarında mezuniyet heyecanı
Körfez yağmura teslim! mask
Körfez yağmura teslim!
BEĞEN 25 B
TAKİP ET 3 B

Şehir Rehberi

GİRİŞ YAP KAYIT OL