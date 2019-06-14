Başiskele'ye yeni otopark

Başiskele’de nüfus artışıyla birlikte yoğunlaşan şehir içi trafiğini rahatlatabilmek için otopark ihtiyacı bulunan lokasyonlara yeni otoparklar kazandırılıyor. Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, hummalı bir çalışma sonucunda Yeşilyurt Mahallesi Yuvacık Başiskele Camii karşısında Serkan ve Fırın Sokak arasındaki yaklaşık 10 bin metrekarelik alanı açık otopark yaptı. Vatandaşların ücretsiz olarak araçlarını park edebildiği açık otoparkın yanına, ayrıca kamelyalar da konarak Başiskelelilerin dinlenme alanları oluşturuldu.