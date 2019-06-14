Başiskele’de nüfus artışıyla birlikte yoğunlaşan şehir içi trafiğini rahatlatabilmek için otopark ihtiyacı bulunan lokasyonlara yeni otoparklar kazandırılıyor. Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, hummalı bir çalışma sonucunda Yeşilyurt Mahallesi Yuvacık Başiskele Camii karşısında Serkan ve Fırın Sokak arasındaki yaklaşık 10 bin metrekarelik alanı açık otopark yaptı. Vatandaşların ücretsiz olarak araçlarını park edebildiği açık otoparkın yanına, ayrıca kamelyalar da konarak Başiskelelilerin dinlenme alanları oluşturuldu.
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Başiskele'ye yeni otopark
Başiskele Belediye Başkanı Yasin Özlü, göreve başladığından itibaren seçim beyannamesinde yer alan vaatlerini yerine getirmeye devam ediyor.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz