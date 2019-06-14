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NASA, Uluslararası Uzay İstasyonu'nda bir gece geçirmenin ücretini açıkladı

Uzay turizmine açılması planlanan Uluslararası Uzay İstasyonu'nda bir gece geçirmek için gereken ücret açıklandı. Fiyatın fazlasıyla pahalı olduğunu da belirtmekte fayda var.
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2020 yılından itibaren uzay turizminin bir durağı olacak olan Uluslararası Uzay İstasyonu, yılda iki adet özel ziyareti kabul edecek. Bu son derece özel ziyarette ağırlanacak misafirlerin bu ziyaretleri için 35 bin dolar ya da yaklaşık 205 bin TL ödemesi gerekecek. Uzay araçlarıyla birlikte yörüngeye çıkarılması planlanan turistler, isterlerse bir ay boyunca uzay istasyonunda konaklayabilecek. Tabii ki böyle bir durumda karşılarına çıkacak olan fatura 1 milyon doları birazcık aşacak. Türkiye'den gitmeye gönüllü olanlar için hemen küçük bir matematik yaparsak 6 milyon 165 bin TL gibi bir faturayla karşı karşıya kalacaklarını söyleyebiliriz. NASA yöneticileri arasında insanlı uzay uçuşlarından sorumlu William Gerstenmaier "Yeni pazarlar oluşturma fırsatına sahip olacağız. Yardıma ihtiyacımız olduğunu biliyoruz, bunu yalnız yapamayız, ilerlememize yardımcı olmak için herkese ihtiyacımız var" ifadelerini kullandı. Kaynak: WebTekno

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