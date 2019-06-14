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Büyükşehir'den sivrisinek uyarısı! "Birlikte mücadele edelim"

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi 153 Çağrı Merkezi tarafından Kocaeli halkına sivrisineklerle mücadele için mesaj gönderildi.
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Kocaeli Büyükşehir Belediyesi 153 Çağrı Merkezi tarafından Kocaeli halkına sivrisineklerle mücadele için mesaj gönderildi. SMS ile yapılan bilgilendirmede “Sivrisinekler yaşayabilmek ve üreyebilmek için suya ihtiyaç duyarlar. Bu sebeple mahallenizde veya çevrenizde sivrisineklerin üremesine imkan sağlayan kova, bidon, saksı altı, atık lastik, vb. yerlerde su birikintilerinin önlenmesi, üstlerinin kapatılması veya dökülmesi, sivrisinek mücadelesinde en etkili ve kalıcı çözümdür. Sağlık ve Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı bünyesinde bulunan Vektörle Mücadele ekiplerimiz, belirli bir program dahilinde sivrisinekle mücadele çalışmalarına devam ediyor. Vatandaşlarımızın yardımı mücadelemizi daha da etkin kılacaktır” ifadeleri kullanıldı.

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Yorumlar

(3)
03

Ozerseda - Vallahi 1 yasında oglumun her yeri sinek ısırıgı su dolu kap falanda yok etrafımızda. Acilen bir cözüm bulunmalı.

Yanıtla . 0Beğen 14 Haziran 13:26
02

Erol Demirbek - tütünçiftlikte mücadeleye rastlamadık 2 yıldır bir şey yapıldığını görmedik. lütfen yetkililer

Yanıtla . 0Beğen 14 Haziran 12:14
01

Mecit - ACİLEN NE YAPILACAKSA KÖRFEZ GÜNEY MAH. İLE FATİH MAHALLESİNE İLAÇLAMA VS. YAPILMALI

Yanıtla . 0Beğen 14 Haziran 12:12
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