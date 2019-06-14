Kocaeli Büyükşehir Belediyesi 153 Çağrı Merkezi tarafından Kocaeli halkına sivrisineklerle mücadele için mesaj gönderildi. SMS ile yapılan bilgilendirmede “Sivrisinekler yaşayabilmek ve üreyebilmek için suya ihtiyaç duyarlar. Bu sebeple mahallenizde veya çevrenizde sivrisineklerin üremesine imkan sağlayan kova, bidon, saksı altı, atık lastik, vb. yerlerde su birikintilerinin önlenmesi, üstlerinin kapatılması veya dökülmesi, sivrisinek mücadelesinde en etkili ve kalıcı çözümdür. Sağlık ve Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı bünyesinde bulunan Vektörle Mücadele ekiplerimiz, belirli bir program dahilinde sivrisinekle mücadele çalışmalarına devam ediyor. Vatandaşlarımızın yardımı mücadelemizi daha da etkin kılacaktır” ifadeleri kullanıldı.