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Kocaelispor'da bugün başkan değişiyor

Kocaelispor Kongresi bugün, Dolphin AVM'de bulunan Yunus Emre Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilecek.
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Kocaelispor'un yeni dönemi için bugün önemli bir gün. Kocaelipor kongresi bugün Yunus Emre Kültür Merkezi'nde saat 18.00'de başlayacak. Mevcut başkan Bahri Yavuz aday olmayacağını açıklamıştı. İş adamı Volkan Özön ise aday olduğunu açıklamış ancak dün adaylıktan çekilmişti.

TEK ADAY ÜZÜLMEZ

Kocaelispor Başkanlığı için şu an tek isim var. O da Kartepe Belediyesi eski Başkanı Hüseyin Üzülmez. Bugün geçekleştirilecek kongre için heyecan dorukta. Kocaelispor'un yeni yönetiminin kimlerden oluşacağı da merak konusu...

Bugün 11:12 TSİ - Spor

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