Bir sosyal medya platformu olan Biz “İzmitiz” Grubunun kurucusu Hüseyin Erol, İzmit Belediyesi’nin “bakım çalışmalarına başladık” dediği Kültür Tepesi mevkiinde bulunan şelale için “Gereksiz bir sürü masraf” ifadesini kullandı. Erol, sivrisineklerin üreme merkezi olduğunu belirterek şelalenin pompalarının ve teknik aksamlarının sökülebiliyorsa başka bir alanda kullanılabileceğini ifade etti.
Erol’un paylaşımı şöyle:
"İzmit Belediyesi geçmiş dönem başkanı Nevzat Doğan'ın yapmış olduğu ve gereksiz gördüğüm icraatlarından birisi de Heykel mevkine yapmış olduğu şelaleydi. Hem Saraybahçe'nin tarihi dokusunu bozmuştu, hem de körfezin karşısına yapılan şelale dünyanın neresinde görülmüştü. O zaman da çok muhalefet etmiştim. Biraz önce okuduğuma göre havuzların suyu boşaltılmış ve şelale bakıma alınmış. Gereksiz bir sürü masraf. Yazın bildiğiniz sivrisinek üreme merkezi. Pompalarına ve diğer teknik aksamına zarar verilmeden sökülebiliyorsa, başka bir alanda pekala kullanılabilir. Bize yapay şelale değil, masmavi bir körfez lazım. İzmit Haziran 2019"
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Yorumlar
(5 )
Hasan Ağır - Şelaleden önce kapatılan şehiriçi minübüs güzerhaı açılsın.Birilerinin keyfi için araçlar deli gibi dönüp D100 e çıkıyorlar.
Erol Sağlam - Doğru söze ne hacet. Yapılması başlı başına bir hata.
Haydar - yorum yapıyım dedim böyle bir kafaya ne yorum yapılır nede söz söylenir vede bu aadamlar söz sahibi olmuşlar
Ozerseda - Katılıyorum
Baykaka - belediyenin işi ne... yönetici zararı ,israfı tamam.sıcak günde halkın serinlemeye ihtiyacı var..Belediye üretici ise fabrika açsın,tabiki zararda edecek.ismlerle jenere yapıyorsak meclis rfdm. yapsın...ordaki suyun şırıltısı o mevkiye yetiyor,hatta rüzgar olunca daha uzun mesafelere faydası dokunuyor.bitki örtüsüne ,ağaçlara faydası var..tabi son karar bld e.meclisinin...yapıp,yıkmak zarar değilmi,son20-25 yıl gördük...
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