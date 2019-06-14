Bir sosyal medya platformu olan Biz “İzmitiz” Grubunun kurucusu Hüseyin Erol, İzmit Belediyesi’nin “bakım çalışmalarına başladık” dediği Kültür Tepesi mevkiinde bulunan şelale için “Gereksiz bir sürü masraf” ifadesini kullandı. Erol, sivrisineklerin üreme merkezi olduğunu belirterek şelalenin pompalarının ve teknik aksamlarının sökülebiliyorsa başka bir alanda kullanılabileceğini ifade etti.

Erol’un paylaşımı şöyle:

"İzmit Belediyesi geçmiş dönem başkanı Nevzat Doğan'ın yapmış olduğu ve gereksiz gördüğüm icraatlarından birisi de Heykel mevkine yapmış olduğu şelaleydi. Hem Saraybahçe'nin tarihi dokusunu bozmuştu, hem de körfezin karşısına yapılan şelale dünyanın neresinde görülmüştü. O zaman da çok muhalefet etmiştim. Biraz önce okuduğuma göre havuzların suyu boşaltılmış ve şelale bakıma alınmış. Gereksiz bir sürü masraf. Yazın bildiğiniz sivrisinek üreme merkezi. Pompalarına ve diğer teknik aksamına zarar verilmeden sökülebiliyorsa, başka bir alanda pekala kullanılabilir. Bize yapay şelale değil, masmavi bir körfez lazım. İzmit Haziran 2019"

***