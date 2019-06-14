Lahit mezarlar taş ocağına kurban mı edilecek?

Kandıra Babaköy’de Kuzey Marmara Otoyolu için taş ocağı açılacak. Çalışma kapsamından 2 bin 159 ağaç kesilecek. Çevrecilerin ve Kandıralıların tüm itirazlarına rağmen ağaç kesimlerine başlandı. 13 Hektar büyüklüğünde olacak taş ocağı için bölgede ağaç kesimi son hız devam ederken aynı bölgede çok önemli tarihi mezarların olduğu da ortaya çıktı.

ROMA DÖNEMİ'NE AİT

Roma Dönemi’ne ait kayaya oyulmuş lahit mezarların yaklaşık 2 bin yıllık olduğu tahmin edilirken, bu mezarların yine bölgede ender görülen mezarlar olduğu iddia edildi. Uzmanlar bu bölgede ciddi bir çalışma yapılması gerektiğini belirtirken, şu an görünmeyen birçok kaya mezarın çıkma olasılığının da olduğunu vurguladı. Bölgede Roma Dönemi’ne ait kayaya oyulmuş lahit mezarların olduğu anlaşılırken Kocaeli Valiliği ve İl Koruma Kurulu’nun bu gerçeklik karşısında nasıl bir çalışma yapacağı merakla bekleniyor. Selin BECER