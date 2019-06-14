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Kocaeli fatihi Akçakoca Bey'in hayatı sahneye taşındı

Kocaeli fatihi Akçakoca Bey'in hayatını konu alan tiyatro oyunu Karamürsel'de sahnelendi.
Kocaeli fatihi Akçakoca Bey'in hayatı sahneye taşındı mask
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Kocaeli fatihi Akçakoca Bey'in hayatını konu alan tiyatro oyunu Karamürsel'de sahnelendi. Karamürsel Akçakoca Anadolu İmam Hatip Lisesinin edebiyat öğretmenlerinden Arzu Akay'ın yazıp, yönettiği "Akçakoca'nın İli Kocaeli" adlı oyun, Karamürsel 4 Temmuz Şehit Hüseyin Güldal Ortaokulu Konferans Salonu'nda öğrencilerle buluştu. Akçakoca Bey'in hayatını anlatan oyunda Karamürsel Akçakoca Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencileri rol aldı. Oyunun gösterimine Karamürsel Kaymakamı Ahmet Narinoğlu, İlçe Milli Eğitim Müdürü Murat Çakır, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, okul müdürleri, öğretmenler ve veliler katıldı. Akçakoca Anadolu İmam Hatip Lisesi Müdürü Cemil Kılıç, oyunun gösteriminin ardından edebiyat öğretmeni Arzu Akay ve öğrencileri tebrik etti.

Bugün 12:09 TSİ AA Kocaeli- Kültür-Sanat

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