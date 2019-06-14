Alınan bilgiye göre, Karamürsel İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 14 farklı suçtan dosyası olan ve hakkında kesinleşmiş 10 yıl hapis cezası bulunan H.K'nin (36) Karamürsel'de olduğunu tespit etti. Ekipler, teknik ve fiziki takibin ardından H.K'yi gözaltına aldı. H.K. emniyetteki işlemlerinin ardından Kandıra Kapalı Cezaevine gönderildi.
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Karamürsel'de aranan hükümlü yakalandı
Karamürsel'de hakkında kesinleşmiş 10 yıl hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz