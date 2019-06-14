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Karamürsel'de aranan hükümlü yakalandı

Karamürsel'de hakkında kesinleşmiş 10 yıl hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı.
Karamürsel'de aranan hükümlü yakalandı mask
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Alınan bilgiye göre, Karamürsel İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 14 farklı suçtan dosyası olan ve hakkında kesinleşmiş 10 yıl hapis cezası bulunan H.K'nin (36) Karamürsel'de olduğunu tespit etti. Ekipler, teknik ve fiziki takibin ardından H.K'yi gözaltına aldı. H.K. emniyetteki işlemlerinin ardından Kandıra Kapalı Cezaevine gönderildi.

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