Yücehan Canıgeniş sinema filminde oynuyor

Ali Sunal ve Onur Atilla’nın başrollerini paylaştığı kadrosunda Devrim Yakut, Gürgen Öz, Hakan Bilgin, Sarp Bozkut, Hande Katipoğlu, Aykut Taşkın ve Yücehan Canıgeniş’in yer aldığı “Hareket Sekiz” isimli polisiye aksiyon komedi filminin çekimleri başladı. Onur Atilla’nın koruması rolüyle filmin hemen her sahnesinde göreceğimiz Yücehan Canıgeniş’in ilk sinema deneyimi böylelikle başlamış oldu. Sempatik yapısıyla çevresinde sevilen bir isim olan Yücehan’ın rol aldığı sinema gilme4 Ekim’de gösterime girecek. Bu arada filmin çekimlerinin iki günü İzmit DoubleTree By Hilton’da geçiyor. İzmitli olan yapımcı Levent Cengizhan, Yücehan Canıgeniş ile 5 filmlik sözleşme imzaladı.