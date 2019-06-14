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Yücehan Canıgeniş sinema filminde oynuyor

İpek Pişmaniye’nin yönetim kurulu başkanı Yücehan Canıgeniş, sinema sanatına soyundu. Kentimizin sevilen karakterlerinden biri olan Canıgeniş, 4 Ekimde gösterime girecek olan “Hareket Sekiz” isimli polisiye komedi filminde rol aldı.
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Ali Sunal ve Onur Atilla’nın başrollerini paylaştığı kadrosunda Devrim Yakut, Gürgen Öz, Hakan Bilgin, Sarp Bozkut, Hande Katipoğlu, Aykut Taşkın ve Yücehan Canıgeniş’in yer aldığı “Hareket Sekiz” isimli polisiye aksiyon komedi filminin çekimleri başladı. Onur Atilla’nın koruması rolüyle filmin hemen her sahnesinde göreceğimiz Yücehan Canıgeniş’in ilk sinema deneyimi böylelikle başlamış oldu. Sempatik yapısıyla çevresinde sevilen bir isim olan Yücehan’ın rol aldığı sinema gilme4 Ekim’de gösterime girecek. Bu arada filmin çekimlerinin iki günü İzmit DoubleTree By Hilton’da geçiyor. İzmitli olan yapımcı Levent Cengizhan, Yücehan Canıgeniş ile 5 filmlik sözleşme imzaladı.

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