İzmit Belediyesi'nde maaş ve ikramiyeler yattı

İzmit Belediyesi’nde personel maaşlarıyla kadrolu işçilerin ikramiyeler yatırıldı. Mali Hizmetler Müdürlüğü’nden verilen bilgiye göre, çalışanlara 2 milyon 100 bin lira maaş, 600 bin lira da toplu iş sözleşmesinden doğan ikramiyenin ilk dilimi ödendi. Belediye çalışanlarının maaş ve ikramiyelerini 15 Haziran Cumartesi gününden itibaren çekebilecekleri kaydedildi.