İzmit Belediyesi’nde personel maaşlarıyla kadrolu işçilerin ikramiyeler yatırıldı. Mali Hizmetler Müdürlüğü’nden verilen bilgiye göre, çalışanlara 2 milyon 100 bin lira maaş, 600 bin lira da toplu iş sözleşmesinden doğan ikramiyenin ilk dilimi ödendi. Belediye çalışanlarının maaş ve ikramiyelerini 15 Haziran Cumartesi gününden itibaren çekebilecekleri kaydedildi.
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İzmit Belediyesi'nde maaş ve ikramiyeler yattı
İzmit Belediyesi’nde personel maaşlarıyla kadrolu işçilerin ikramiyeler yatırıldı.
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Yorumlar
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Suadiye - İsraf yapıyorsunuz iş yapmıyonuz ikramiye neyin ödülü bide herşeye israf diyonuz rezillik
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