Juventus’un Karamürsellisi Merih Demiral’ın Dünya çapında yıldız olmasıyla birlikte, bu oyuncuyu yetiştirerek adından sıkça söz ettirmeye başlayan Karamürsel İdman Yurdu takımı, üretimini sürdürüyor. Bursa’da düzenlenen turnuvada 2007 grubu, Beşiktaş, Bursaspor, Altay'la birlikte son 4 takım arasına kalırken ilgi odağı oldu. ‘Merih’in kulübü’ olarak tanınan Karamürsel İdman Yurdu’nu herkes hayranlıkla izledi.
Bugün 12:30 TSİ- Spor Güncelleme: Bugün 12:32 TSİ
‘Merih’in Kulübü KİY’ Bursa’yı da fethetti!..
Juventus’un Karamürsellisi Merih Demiral’ın Dünya çapında yıldız olmasıyla birlikte, bu oyuncuyu yetiştirerek adından sıkça söz ettirmeye başlayan Karamürsel İdman Yurdu takımı, üretimini sürdürüyor.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz