‘Merih’in Kulübü KİY’ Bursa’yı da fethetti!..

Juventus’un Karamürsellisi Merih Demiral’ın Dünya çapında yıldız olmasıyla birlikte, bu oyuncuyu yetiştirerek adından sıkça söz ettirmeye başlayan Karamürsel İdman Yurdu takımı, üretimini sürdürüyor. Bursa’da düzenlenen turnuvada 2007 grubu, Beşiktaş, Bursaspor, Altay'la birlikte son 4 takım arasına kalırken ilgi odağı oldu. ‘Merih’in kulübü’ olarak tanınan Karamürsel İdman Yurdu’nu herkes hayranlıkla izledi.