İzmitli Ersin İlhan Türkiye Şampiyonu

Ankara’da yapılan Türkiye U18 Atletizm Şampiyonası’nda, 110 metre engelli branşında sporcumuz Ersin İlhan, seçmede 14.35 ve finalde 14.45 koşarak şampiyon oldu. Antrenör eski Türkiye şampiyonumuz Abdil Ceylan, “Bu başarıda her daim yanımızda olan ve desteklerini esirgemeyen Kocaeli Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürümüz Muzaffer Çintimar ve İzmit Halk Eğitim Merkezi Müdür Yardımcımız Ferhat Yüksel’e teşekkür ederiz” dedi.