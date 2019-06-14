Ankara’da yapılan Türkiye U18 Atletizm Şampiyonası’nda, 110 metre engelli branşında sporcumuz Ersin İlhan, seçmede 14.35 ve finalde 14.45 koşarak şampiyon oldu. Antrenör eski Türkiye şampiyonumuz Abdil Ceylan, “Bu başarıda her daim yanımızda olan ve desteklerini esirgemeyen Kocaeli Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürümüz Muzaffer Çintimar ve İzmit Halk Eğitim Merkezi Müdür Yardımcımız Ferhat Yüksel’e teşekkür ederiz” dedi.
Bugün 12:31 TSİ- Spor Güncelleme: Bugün 12:33 TSİ
İzmitli Ersin İlhan Türkiye Şampiyonu
Ankara’da yapılan Türkiye U18 Atletizm Şampiyonası’nda, 110 metre engelli branşında sporcumuz Ersin İlhan, seçmede 14.35 ve finalde 14.45 koşarak şampiyon oldu.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz