Köyler Arası’nda gol yağmuru: 8-0

Gölcük Köyler Arası 3’üncü Futbol Turnuvası’nda adeta gol yağıyor. İki iddialı köy takımının buluşmasında, tam 8 gol ve müthiş heyecan vardı. Kavaklı Stadı’nda oynanan maçlar heyecana sahne olurken, yaz gecelerinin neşeli geçmesini sağlıyor. Hasaneyn ile Ummiye köyünün karşılaşmasında Hasaneyn rakibini tam 8-0 yenerken taraftarlarını mutlu etti. Maçlara her gün devam ediliyor.