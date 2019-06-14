Gölcük Köyler Arası 3’üncü Futbol Turnuvası’nda adeta gol yağıyor. İki iddialı köy takımının buluşmasında, tam 8 gol ve müthiş heyecan vardı. Kavaklı Stadı’nda oynanan maçlar heyecana sahne olurken, yaz gecelerinin neşeli geçmesini sağlıyor. Hasaneyn ile Ummiye köyünün karşılaşmasında Hasaneyn rakibini tam 8-0 yenerken taraftarlarını mutlu etti. Maçlara her gün devam ediliyor.
Bugün 12:32 TSİ- Spor Güncelleme: Bugün 12:34 TSİ
Köyler Arası’nda gol yağmuru: 8-0
Gölcük Köyler Arası 3’üncü Futbol Turnuvası’nda adeta gol yağıyor.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz