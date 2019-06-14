Kentimizin yetiştirdiği en önemli şampiyonlardan olan ve halen milli takım antrenörlüğü yapan Ömer Kılıç, kendi gibi şampiyonları yetiştirmeye devam ediyor. Sayısız Türkiye şampiyonlukları ile Avrupa dereceleri bulunan Kılıç, üretimini sürdürüyor. Şimdiye dek binlerce sporcu yetiştiren Kılıç, hiç durmaksızın günde çift idmanla hazırlıklarını sürdürüyor.
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‘KILIÇ’ın izinde emin adımlarla
Kentimizin yetiştirdiği en önemli şampiyonlardan olan ve halen milli takım antrenörlüğü yapan Ömer Kılıç, kendi gibi şampiyonları yetiştirmeye devam ediyor.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz