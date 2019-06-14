‘KILIÇ’ın izinde emin adımlarla

Kentimizin yetiştirdiği en önemli şampiyonlardan olan ve halen milli takım antrenörlüğü yapan Ömer Kılıç, kendi gibi şampiyonları yetiştirmeye devam ediyor. Sayısız Türkiye şampiyonlukları ile Avrupa dereceleri bulunan Kılıç, üretimini sürdürüyor. Şimdiye dek binlerce sporcu yetiştiren Kılıç, hiç durmaksızın günde çift idmanla hazırlıklarını sürdürüyor.