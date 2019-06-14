Kartepe Belediyesi Spor Kulübü ve Kocaeli Büyük Şehir Belediyesi Kağıt Spor Kulübü, 12-13 yaş Minikler Serbest Güreş Türkiye Şampiyonası’da zafer kazandı. Kocaelili sporcularımız 41 kiloda Hamza Emir Berdan Türkiye Şampiyonu, 57 kiloda Muhammet Demirdere 7’nci oldu.
Bugün 12:34 TSİ- Spor Güncelleme: Bugün 12:35 TSİ
Helal olsun size çocuklar!..
Kartepe Belediyesi Spor Kulübü ve Kocaeli Büyük Şehir Belediyesi Kağıt Spor Kulübü, 12-13 yaş Minikler Serbest Güreş Türkiye Şampiyonası’da zafer kazandı.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz