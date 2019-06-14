Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü İl Spor Merkezleri çalışmaları kapsamında antrenör Musa Şanverdi yönetiminde 17 Ağustos Spor Salonu’nda yapılan çalışmalar ilgi görüyor. Badminton’ın inceliklerini de öğrenen öğrenciler mutlu oluyor.
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Gölcüklü çocuklar sporu seviyor
Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü İl Spor Merkezleri çalışmaları kapsamında antrenör Musa Şanverdi yönetiminde 17 Ağustos Spor Salonu’nda yapılan çalışmalar ilgi görüyor.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz