Gölcüklü çocuklar sporu seviyor

Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü İl Spor Merkezleri çalışmaları kapsamında antrenör Musa Şanverdi yönetiminde 17 Ağustos Spor Salonu’nda yapılan çalışmalar ilgi görüyor. Badminton’ın inceliklerini de öğrenen öğrenciler mutlu oluyor.