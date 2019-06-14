Yaz Okulları’nda kayıtlar sürüyor

Darıca Belediyesi tarafından her yıl geleneksel olarak düzenlenen Yaz Spor Okulları için kayıtlar devam ediyor. 20 Haziran’da sona erecek kayıtlar için ilginin yoğun olduğunu ifade eden yetkililer, vatandaşlardan geç kalmamalarını istedi. Kayıtlar için Darıca Belediyesi Adnan Menderes Kültür Merkezi ve Bağlarbaşı Spor Salonu’na müracaat edilmesi gerekiyor. Bu yıl yaz spor okullarında futbol, karate basketbol, voleybol, jimnastik, eğlenceli atletizm ve badminton branşlarında uzman eğitici kadrosuyla eğitim verilecek. Ücretsiz düzenlenecek olan Yaz Spor Okullarına 06-14 yaş arası bütün herkes başvurabilecek. Kayıtlar için detaylı bilgi almak isteyenlerin 0262 745 38 82 numaralı telefonu arayabilecekleri belirtildi.