Alemdar nefes aldırmıyor

Bayan futbolundaki tartışmasız başarısından sonra, eğitimci olarak görme engellilere de hizmet eden antrenör Hasan Alemdar, görme engelliler takımı kurdu ve bir yıldır aralıksız olarak şampiyonalara hazırlıyor. Alemdar “Çalışmadaki devamlılık, her güçlüğü yener. Görme engelliler idmanlarımız, Gölcük EML Spor Salonu’nda sürüyor” dedi.