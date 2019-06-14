Bayan futbolundaki tartışmasız başarısından sonra, eğitimci olarak görme engellilere de hizmet eden antrenör Hasan Alemdar, görme engelliler takımı kurdu ve bir yıldır aralıksız olarak şampiyonalara hazırlıyor. Alemdar “Çalışmadaki devamlılık, her güçlüğü yener. Görme engelliler idmanlarımız, Gölcük EML Spor Salonu’nda sürüyor” dedi.
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Alemdar nefes aldırmıyor
Bayan futbolundaki tartışmasız başarısından sonra, eğitimci olarak görme engellilere de hizmet eden antrenör Hasan Alemdar, görme engelliler takımı kurdu ve bir yıldır aralıksız olarak şampiyonalara hazırlıyor.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz