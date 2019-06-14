Olgunlar’da heyecan başlıyor

2. Geleneksel Kocaeli Veteranlar ve Olgunlar Futbol Turnuvası 1 Ağustosta başlıyor. Müsabakalar yine iki kategoride olacak. Genç Olgunlar (30 yaş ve üstü) ile olgunlar (40 yaş ve üstü) turnuva için 05325661004 no’lu telefondan bilgi alınabiliyor.