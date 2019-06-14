Denizli’de Soydan dönemi bitti

Gebze amatörünün mütevazı ekiplerinden Denizli Köyüspor’da Soydan Yavuz dönemi sona erdi. Yeşil-Beyazlı ekibi 5 yıl boyunca hem altyapıda hem üst yapıda çalıştıran başarılı teknik adam, yeni yönetimin önünü açmak adına görevini bırakma kararı aldı. Yavuz, “Denizli Köyüspor’da 5 yıl boyunca gururla çalıştım. Bu süre içerisinde futbolcu kardeşlerimiz ile sevinci ve üzüntüyü bir arada yaşayıp aile ortamı oluşturduk. Her şeyde olduğu gibi futbolda da bir son var” dedi.