Gebze amatörünün mütevazı ekiplerinden Denizli Köyüspor’da Soydan Yavuz dönemi sona erdi. Yeşil-Beyazlı ekibi 5 yıl boyunca hem altyapıda hem üst yapıda çalıştıran başarılı teknik adam, yeni yönetimin önünü açmak adına görevini bırakma kararı aldı. Yavuz, “Denizli Köyüspor’da 5 yıl boyunca gururla çalıştım. Bu süre içerisinde futbolcu kardeşlerimiz ile sevinci ve üzüntüyü bir arada yaşayıp aile ortamı oluşturduk. Her şeyde olduğu gibi futbolda da bir son var” dedi.
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Denizli’de Soydan dönemi bitti
Gebze amatörünün mütevazı ekiplerinden Denizli Köyüspor’da Soydan Yavuz dönemi sona erdi.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz