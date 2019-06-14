Bakın da utanın!..

FARUK SARMAN’IN TALEBELERİ, AFYON’DA ALKIŞLANDI

Afyon Cumhuriyet Kupası’na katılan ve ilk 5 maçını kazandıktan sonra yenilip elenen Yahyakaptanspor’da, oyuncuların maçtan sonraki gözyaşları herkesin yüreğini burktu. Takım, ilk 5 maçını kazandıktan sonra, ikinci günün 4. maçında, bir başka deyişle turnuvanın 8.maçında, çeyrek finalde Adana Demirspor’a 1-0 yenilerek elendi. Faruk Sarman açıklamasında “Takımımı ve Rahmi Avcı hocamı tebrik ediyorum. Benim, takımımdan oldukça memnun kaldığım bir turnuva oldu. Yoğun tempoda oldukça yoruldular. Ama tecrübe kazandılar” dedi.