Bakın da utanın!..

FARUK SARMAN’IN TALEBELERİ, AFYON’DA ALKIŞLANDI
Afyon Cumhuriyet Kupası’na katılan ve ilk 5 maçını kazandıktan sonra yenilip elenen Yahyakaptanspor’da, oyuncuların maçtan sonraki gözyaşları herkesin yüreğini burktu. Takım, ilk 5 maçını kazandıktan sonra, ikinci günün 4. maçında, bir başka deyişle turnuvanın 8.maçında, çeyrek finalde Adana Demirspor’a 1-0 yenilerek elendi. Faruk Sarman açıklamasında “Takımımı ve Rahmi Avcı hocamı tebrik ediyorum. Benim, takımımdan oldukça memnun kaldığım bir turnuva oldu. Yoğun tempoda oldukça yoruldular. Ama tecrübe kazandılar” dedi.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz