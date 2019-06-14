Kentimizin önemli spor insanlarından, kızlar futbolda ülkede devrim yaratan Hasan Alemdaroğlu, proje okulu seçilen Kavaklı Ortaokulu’nda da önemli çalışmalar yapıyor. Hasan Alemdaroğlu, “Spor proje okulu Kavaklı Ortaokulu’nda projelerimizle ilgili sayın kaymakamımız Mustafa Irmak ve ilçe milli eğitim müdürümüz Ercan Gülsuyu’na bilgi verdik. Ayrıca sayın kaymakamımız ve ilçe milli eğitim müdürümüz, Türkiye ikincisi olan futsalcı kızlarımızı tebrik etti ve başarılar diledi” dedi.
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Kavaklı projeleri Irmak’a aktarıldı
Kentimizin önemli spor insanlarından, kızlar futbolda ülkede devrim yaratan Hasan Alemdaroğlu, proje okulu seçilen Kavaklı Ortaokulu’nda da önemli çalışmalar yapıyor.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz