Basketbol İl Temsilcisi Cengiz Kahraman görevinden istifa etti. İzmit Belediye Genlik Spor Kulübü’nde kızların teknik menajerliğine getirilen Kahraman, aldığı bir kararla Basketbol İl Temsilciliği görevine son verdi ve “Herkese çok teşekkür ediyorum. Herkesin gayretleriyle önemli şeyler yaptık. Huzurluyum dedi.
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Kahraman istifa etti
Basketbol İl Temsilcisi Cengiz Kahraman görevinden istifa etti.
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Anket Bahri Yavuz istifa etmeli mi?
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz