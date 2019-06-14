Kahraman istifa etti

Basketbol İl Temsilcisi Cengiz Kahraman görevinden istifa etti. İzmit Belediye Genlik Spor Kulübü’nde kızların teknik menajerliğine getirilen Kahraman, aldığı bir kararla Basketbol İl Temsilciliği görevine son verdi ve “Herkese çok teşekkür ediyorum. Herkesin gayretleriyle önemli şeyler yaptık. Huzurluyum dedi.