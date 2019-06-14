Ergin Altay, kaleci antrenörü oldu

Bir zamanlar Kocaelispor ve Türk futbolunun önde gelen kalecilerinden olan Ergin Altay da, Gölcük Karadenizspor ailesine katıldı. Murat Cinemre yönetiminde önemli iyler yapan kulübün kaleci antrenörü olan Altay, işbaşı şaptı. Cinemre “Kulübümüze dev bir isim daha geldi. Kocaeli’nin ve Türkiye’nin yakından tanıdığı Bako lakabıyla bilinen hocamız Ergin Altay, kaleci antrenörü olarak hayırlısıyla göreve başlamıştır” dedi.