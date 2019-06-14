Bir zamanlar Kocaelispor ve Türk futbolunun önde gelen kalecilerinden olan Ergin Altay da, Gölcük Karadenizspor ailesine katıldı. Murat Cinemre yönetiminde önemli iyler yapan kulübün kaleci antrenörü olan Altay, işbaşı şaptı. Cinemre “Kulübümüze dev bir isim daha geldi. Kocaeli’nin ve Türkiye’nin yakından tanıdığı Bako lakabıyla bilinen hocamız Ergin Altay, kaleci antrenörü olarak hayırlısıyla göreve başlamıştır” dedi.
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Ergin Altay, kaleci antrenörü oldu
Bir zamanlar Kocaelispor ve Türk futbolunun önde gelen kalecilerinden olan Ergin Altay da, Gölcük Karadenizspor ailesine katıldı.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz