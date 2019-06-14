Orhan Filiz 41 FK ‘devam’ dedi

41 Futbol Kulübü, yeni sezonda da antrenör olarak Orhan Filiz ile yola devam kararı aldı. Kulüpte 2019-2020 sezonu için de anlaşma sağlayan Filiz açıklamasında “Bana inanan, güvenen ve bu yola çıkarken her zaman arkamda duracağını söyleyen Kulüp Başkanımız Akın Ziya Ünal ve yönetim kurulu üyelerimize teşekkür ederim. Burası bambaşka bir aile ve bu ailenin içerisinde görev aldığım için büyük mutluluk duyuyorum. Yapacak çok işimiz var. Sorumluluklarımızın bilincindeyiz ve her zaman en iyisini yapana kadar çalışmaktan vazgeçmeyeceğiz” dedi.