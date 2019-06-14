Mazlum Çiftçi yalnız kalmıyor

Oynadığı ilk lig maçında yaşadığı talihsiz sakatlık nedeniyle ameliyat olan Nusretiyespor U-19 takımının başarılı oyuncusu Mazlum Çiftçi'yi, Kartepe Kulüpler Birliği Başkan ve yönetimi de ziyaret etti. Yönetim adına açıklama yapan Fatih Kıyar “Yönetimimizle birlikte Mazlum’u ziyaret edip, geçmiş olsun dileğinde bulunduk. Genç oyuncumuza acil şifalar dileriz” dedi.