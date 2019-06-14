Oynadığı ilk lig maçında yaşadığı talihsiz sakatlık nedeniyle ameliyat olan Nusretiyespor U-19 takımının başarılı oyuncusu Mazlum Çiftçi'yi, Kartepe Kulüpler Birliği Başkan ve yönetimi de ziyaret etti. Yönetim adına açıklama yapan Fatih Kıyar “Yönetimimizle birlikte Mazlum’u ziyaret edip, geçmiş olsun dileğinde bulunduk. Genç oyuncumuza acil şifalar dileriz” dedi.
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Mazlum Çiftçi yalnız kalmıyor
Oynadığı ilk lig maçında yaşadığı talihsiz sakatlık nedeniyle ameliyat olan Nusretiyespor U-19 takımının başarılı oyuncusu Mazlum Çiftçi'yi, Kartepe Kulüpler Birliği Başkan ve yönetimi de ziyaret etti.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz