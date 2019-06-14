Kartepe’de dev adamlar yetişiyor

Kartepe’de bulunan Hayrettin Gürsoy Spor Lisesi’ne ait spor salonu bir an olsun boş kalmıyor. Kartepe Kulüpler Birliği’nin girişimleriyle, sporcuların kullanımına açılan spor salonu, geleceğin teminatı gençlerin hizmetine açıldı. Yönetim kurulu, “Tesisin açılmasında katkısı bulunan Kartepe İlçe Gençlik ve Spor Müdürümüz Sayın Erol Arutan, Kartepe İlçe Milli Eğitim Müdürümüz Sayın Ferhat Dilek ve Kartepe Kaykamamımız Sayın Tuncay Dursun'a ve belediye başkanımız Mustafa Kocaman’a, Kartepe gençliğine yaptıkları hizmetlerden dolayı teşekkür ederiz” dedi.