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Şanbaz Yıldız, adaylığı hakkında konuştu

Parti tüzüğünde değişikliğe giden İYİ Parti’de teşkilatların beklediği il ve ilçelerin kongre takvimi belli oldu. Kongre süreci ile ilgili bilgi veren İl Başkanı Şanbaz Yıldız, kendi adaylığı ile ilgili de açıklamalarda bulundu.
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31 Mart 2019 Yerel seçimlerinin ardından parti tüzüğünde değişikliğe giden İYİ Parti’de teşkilatların merakla beklediği kongre takviminetleşti. İl ve ilçelerde yeniden yapılanmaya giden İYİ Parti’de ilçe kongreleri Şubat 2020’de, il kongresinin ise Mart 2020 yılında yapılmasına karar verildi.

ÜZERİME DÜŞENİ YAPACAĞIM

Kongre takvimi ile ilgili bilgi veren ve yeniden adaylık ile ilgili gazetemize açıklamalarda bulunan İYİ Parti İl Başkanı Şanbaz Yıldız, “Kongre takvimimiz belli oldu. 2020 yılının Şubat ayında ilçeler, Mart ayında ise il kongresi yapılacak. Ben şimdiden aday olacak arkadaşlara başarılar diliyorum. Kendi adaylığım ile ilgili ise henüz bir açıklama yapamam. Daha çok zaman var ne olacağı belli olmaz. Ben birlik ve beraberliği sağlamak için bu yapının içindeyim, üzerimize ne düşerse onu yapmaya devam edeceğim” dedi. Selin BECER

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Yorumlar

(1)
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Hasan Ağır - Hangi birlik beraberlik ilçe başkanın kurucu il yöneticin istifa ediyor.Yazarsın ankaraları delge olursun il başkanı.

Yanıtla . 1Beğen 14 Haziran 14:18

Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumcular kendi özgür iradesi ile yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başlarına üstlenmektedirler.

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