Şanbaz Yıldız, adaylığı hakkında konuştu

31 Mart 2019 Yerel seçimlerinin ardından parti tüzüğünde değişikliğe giden İYİ Parti’de teşkilatların merakla beklediği kongre takviminetleşti. İl ve ilçelerde yeniden yapılanmaya giden İYİ Parti’de ilçe kongreleri Şubat 2020’de, il kongresinin ise Mart 2020 yılında yapılmasına karar verildi.

ÜZERİME DÜŞENİ YAPACAĞIM

Kongre takvimi ile ilgili bilgi veren ve yeniden adaylık ile ilgili gazetemize açıklamalarda bulunan İYİ Parti İl Başkanı Şanbaz Yıldız, “Kongre takvimimiz belli oldu. 2020 yılının Şubat ayında ilçeler, Mart ayında ise il kongresi yapılacak. Ben şimdiden aday olacak arkadaşlara başarılar diliyorum. Kendi adaylığım ile ilgili ise henüz bir açıklama yapamam. Daha çok zaman var ne olacağı belli olmaz. Ben birlik ve beraberliği sağlamak için bu yapının içindeyim, üzerimize ne düşerse onu yapmaya devam edeceğim” dedi. Selin BECER