Körfez Hereke ilk maçını 4-2 kazandı

U 16 Türkiye Futbol Şampiyonası’nda Tekirdağ’da İlimizi temsil eden Körfez Hereke Yıldızspor, ilk maçı bay geçmişti. Önceki gün ilk maçını oynayan temsilcimiz, Edirne Fatihspor’u 4-2 yendi ve ilk galibiyetini elde etti. Takımın gollerini Semih (2), Emircan ve Nurullah attı. İkinci maçını dün gazetemiz baskıya girerken İstanbul Selimiyespor ile oynayan ekip, bu maçı kazanması halinde final maçı oynayacaktı. Tekirdağ’daki bir diğer temsilcimiz Körfez GB ise ilk maçını bay geçmişti. Önceki gün ilk maçını oynayan Körfez GB, Lüleburgaz’a 2-1 yenildi, tur şansı kalmadı.