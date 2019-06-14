2 hafta önce yaptığı bireysel çalışmada dizinden sakatlanan Kocaelispor’un genç kalecisi Mertcan Badur’un ön çapraz bağının tamamen kopuk olduğu ve menüsküs yırtıkları bulunduğu tespit edilmişti. Yapılan ameliyat ile futbolcunun ön çapraz bağları dikildi, yırtık menüsküse müdahale edildi. Kocaelispor Kulübü Doktoru ve Sağlık İşlerinden Sorumlu Yönetici Prof.Dr. Cumhur Cevdet Kesemenli, ameliyatın başarılı geçtiğini belirtti. Mertcan önümüzdeki sezonun ilk çeyreğine kadar takımdaki yerini alamayacak.
Bugün 13:21 TSİ- Spor Güncelleme: Bugün 13:22 TSİ
Kaleci Mertcan ameliyat oldu
2 hafta önce yaptığı bireysel çalışmada dizinden sakatlanan Kocaelispor’un genç kalecisi Mertcan Badur’un ön çapraz bağının tamamen kopuk olduğu ve menüsküs yırtıkları bulunduğu tespit edilmişti.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz