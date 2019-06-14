Kaleci Mertcan ameliyat oldu

2 hafta önce yaptığı bireysel çalışmada dizinden sakatlanan Kocaelispor’un genç kalecisi Mertcan Badur’un ön çapraz bağının tamamen kopuk olduğu ve menüsküs yırtıkları bulunduğu tespit edilmişti. Yapılan ameliyat ile futbolcunun ön çapraz bağları dikildi, yırtık menüsküse müdahale edildi. Kocaelispor Kulübü Doktoru ve Sağlık İşlerinden Sorumlu Yönetici Prof.Dr. Cumhur Cevdet Kesemenli, ameliyatın başarılı geçtiğini belirtti. Mertcan önümüzdeki sezonun ilk çeyreğine kadar takımdaki yerini alamayacak.