Kemal Can Aydemir evleniyor

Kocaelispor’un başarılı futbolcularından Kemal Can Aydemir dünya evine giriyor. Sessiz ve efendi kişiliğinin yanında Kocaelispor armasına yakışan duruşu ile çok sevilen başarılı stoper hayatını Sevda Hanım ile birleştiriyor. Sevda – Kemal çiftinin düğünü 23 Haziran Pazar günü Başiskele’de yer alan Mitza Kafe’de gerçekleşecek. Zübeyde – Abdülkadir Mekeç’in güzel kızları Sevda ile Müfiyet – Bekir Aydemir çiftinin yakışıklı oğlu Kemal Can’a bir ömür boyu sağlık, huzur, bereket ve aile saadeti diliyoruz.

İŞTE DÜĞÜN BİLGİLERİ:

23 Haziran Pazar

Saat: 19.30 – 23.30

Mitza Kafe – Körfez Mahallesi Limon Caddesi No: 15 Başiskele – Kocaeli