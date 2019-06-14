Kocaelispor’un eski başkanlarından, Kocaeli Güneşspor Kulüp Başkanı Nebil Uzun ile değerli eşi Tuba Hanım’ın dünyalar tatlısı oğlu Poyraz’ın sünnet cemiyeti 21 Haziran Cuma günü Antikkapı Restoran’da gerçekleşecek. Saat 19.30’da başlayacak olan cemiyet 23.00’e kadar sürecek. Tuba Hanım ve Başkan Nebil Uzun, tüm eş dost ve akrabalarını mutlu günlerine davet ettiler.
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Alın size adam olacak çocuk: Poyraz!
Kocaelispor’un eski başkanlarından, Kocaeli Güneşspor Kulüp Başkanı Nebil Uzun ile değerli eşi Tuba Hanım’ın dünyalar tatlısı oğlu Poyraz’ın sünnet cemiyeti 21 Haziran Cuma günü Antikkapı Restoran’da gerçekleşecek.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz