İzmit Belediyesi MHP Meclis Üyesi Mehmet İlker Kazan’ın aracına saldırı gerçekleşti. Sabah işe gitmek üzere aracının yanına geldiğinde durumu fark eden Kazan, "Bizi kimse yolumuzdan çeviremez." dedi.
ARACININ CAMINDA MADDİ HASAR
Alınan bilgilere göre, MHP Kocaeli siyasetinin tanınan ismi ve 31 Mart yerel seçimlerinde İzmit Belediyesi Meclis Üyesi olan Mehmet İlker Kazan akşam saatlerinde her zamanki gibi evinin önüne aracını park etti. Sabah arabasının önüne geldiğinde ise ön camına çekiç benzeri bir cisimle kırıldığını gördü. Olay hakkında açıklama yapan Kazan, "Bizi kimse yolumuzdan çeviremez. Ne Mutlu Türküm Diyene demekten asla vazgeçmeyeceğiz" ifadelerini kullandı.
"ÜLKÜCÜ HAREKET ENGELLENEMEZ"
Olay hakkında açıklama yapan MHP MYK Üyesi Hilal Elmas, "İzmit Belediyesi Meclis Üyemiz İlker Kazan'ın aracına yönelik saldırıyı kınıyorum. Saldrının fail ya da faillerinin en kısa sürede bulunup yargı önünde hesap vereceklerine inanıyorum. Eğer siyaseten gerçekleştirilen bir saldırı ise bilmez misiniz ki, Ülkücü Hareket Engellenmez" dedi.
"BU SALDIRILAR ÜLKÜCÜLERİ KAMÇILAR"
MHP Kocaeli İl Başkanı Aydın Ünlü ise konuyla ilgili olarak "İlker Kazan bizim dava arkadaşımız. Meclis üyemiz. Meclis toplantılarında şehrin sorunlarına değinen bir arkadaşımız. Teşkilatlarımızda görev alan bir arkadaş. Üzüntü ile karşıladık. Tabi gülümsedik. Bir ülkücüye saldırı yapmak. Ülkücüyü sadece kamçılar” ifadelerini kullandı.
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Yorumlar
(2 )
Berat - Bizde çok güldük ya. Allah sizi sürekli gülünç duruma düşürüyor.
Kul Hakkı - berat yazmıssın ama bu işi yapanlar ayyuka çıkınca berat edemeyecek sende kul hakkına gırınce yukarıda cok berat ıstıycende ozaman ne yapacan sıratta bakalım
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