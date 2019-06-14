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Söğüt, Çiftçi, Özlü, Kocaman, Büyükgöz tamam, Yıldırım, Sezer, Aygün, Şayir devam!..

Kentimiz sporunda şok edici gelişimlere yaşanırken, eski belediye başkanlarını mumla aratmaya başlayan yeni belediye başkanları, deplasmanlı lig takılarına sırtını döndü. Bazı Başkanlar ise desteğe devam kararı aldı.
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Kentimiz sporunda şok edici gelişimlere yaşanırken, eski belediye başkanlarını mumla aratmaya başlayan yeni belediye başkanları, deplasmanlı lig takılarına sırtını döndü. Bazı Baykanlar ise desteğe devam kararı aldı.

İLİMTEPE FK AYIBI…

AKP’li eski ve yeni belediye başkanlarının farklı tutumu şok etkisi yarattı. Büyükşehir belediyesinin ‘Kendi başınızın çaresine bakın’ mesajı sonrasında, profesyonel ve yarı profesyonel yapılarla ilişkilerini durduran ilçe belediye başkanları, birbirinden farklı tutum sergiliyor. En taze örnek ise İlimtepe Futbol Kulübü oldu. Bu sezon büyük bir başarı elde edip BAL’a yükselen İlimtepe FK’ya, Körfez Belediye B:aşkanı Şener Söğüt’e sırtını dönmesi sonrasında, kulüp yönetimi, takımı Kullar’a taşımaya karar verdi ve İlimtepe Kullar 1975 Kulübü ortaya çıktı. Kullar böylece otomatikman BAL’a yükselmiş oldu, Körfezli futbol çevreleri ise Söğüt’e isyan etti.

ÖTEKİLER DE SIRTINI DÖNDÜ…

Yine BAL’da yer alan Çayırovaspor’a da Çayırova Belediye Başkanı Bünyamin Çiftçi sırtını döndü. Başiskele Belediye Başkanı Yasin Özlü de, bir başka BAL temsilcisi Başiskele Doğantepe’ye eskisi kadar destek veremeyeceklerini iletti. Kartepe Belediye Başkanı Muhammet Mustafa Kocaman ise 2.Lig temsilcisi Kartepe Belediyespor voleybol takımını kapatma kararı aldı. Bir yıllık 3.Lig macerasından sonra yeniden BAL’a dönen Gebzespor’a ise Gebze belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz sırt çevirdi, takı yönetimsiz kaldı.

YILDIRIM DESTEĞE DEVAM EDİYOR…

Yıllar sonar yeniden deplasmanlı liglere yükselen eski 3.lig temsilcilerimizden Karamürselspor ise ihya oldu. Kentteki tek eski belediye başkanı olan İsmail Yıldırım, yeniden koltuğa otururken, sarı lacivertli takımı da yine yüzüstü bırakmadı. Geçtiğimiz yıl takımı destekleyen Yıldırım, bu sezon da, daha ligler ve kamp hazırlıkları başlamadan, şampiyon takımı Bodrum’da tatile göndererek örnek oldu. Belediye Derince 3.Lig’e çıkarken Zeki Aygün desteğe devam kararını açıkladı, Dilovası Belediye Başkanı Hamza Şayir de Dilovası Belediyespor’a yüklü bir bütçe ayırdı.

Bugün 13:49 TSİ - Spor

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