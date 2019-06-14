Şampiyon tenisçilere bakan el uzattı!..

Milli olimpik sporcularımız tenisçi Togan ve Betina Tokaç ile Atakan Karahan, son dönemdeki başarılarıyla dikkat çekerken, gelecekle ilgili düşüncelerini spor bakanıyla paylaştı. Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu ile buluşan şampiyonlar, ödüllerinin sevincini paylaşırken, gelecek planlarını değerlendirdi.

YAKIN İLGİ GÖSTERDİ

Bakanın yakından ilgilendiği sporcularımıza, gelecekte daha iyi yerlerde olmaları ve ülkemizi en iyi şekilde temsil etmeye devam temennisini iletti. Gebze Tenis Kulübü Başkanı Ali Tokaç ve kulüp avukatı Murat Altun'un da hazır bulunduğu görüşmede, gelecek yeni başarılar için yeni planlamalar konuşuldu.