Şampiyon tenisçilere bakan el uzattı!..

Milli olimpik sporcularımız tenisçi Togan ve Betina Tokaç ile Atakan Karahan, son dönemdeki başarılarıyla dikkat çekerken, gelecekle ilgili düşüncelerini spor bakanıyla paylaştı. Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu ile buluşan şampiyonlar, ödüllerinin sevincini paylaşırken, gelecek planlarını değerlendirdi.
YAKIN İLGİ GÖSTERDİ
Bakanın yakından ilgilendiği sporcularımıza, gelecekte daha iyi yerlerde olmaları ve ülkemizi en iyi şekilde temsil etmeye devam temennisini iletti. Gebze Tenis Kulübü Başkanı Ali Tokaç ve kulüp avukatı Murat Altun'un da hazır bulunduğu görüşmede, gelecek yeni başarılar için yeni planlamalar konuşuldu.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz