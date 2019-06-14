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Yaz okullarının favorisi yüzme

Bocce’den badmintona, voleyboldan basketbola, futbola, karateye kadar bir çok branşta, kent çapında il spor merkezlerinde ücretsiz kurslar düzenleniyor.
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Bocce’den badmintona, voleyboldan basketbola, futbola, karateye kadar bir çok branşta, kent çapında il spor merkezlerinde ücretsiz kurslar düzenleniyor. Ancak, yaz okulu olduğu için de en büyük ilgiyi yine yüzme görüyor. Yüzme kursları aşırı ilgi görürken ve bir çok çocuk yaz tatilini yüzerek, serinleyerek, eğlenerek geçirirken, geleceğin şampiyonlarını yetiştirme şansı da doğuyor.

Bugün 13:55 TSİ - Spor

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