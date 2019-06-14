Bocce’den badmintona, voleyboldan basketbola, futbola, karateye kadar bir çok branşta, kent çapında il spor merkezlerinde ücretsiz kurslar düzenleniyor. Ancak, yaz okulu olduğu için de en büyük ilgiyi yine yüzme görüyor. Yüzme kursları aşırı ilgi görürken ve bir çok çocuk yaz tatilini yüzerek, serinleyerek, eğlenerek geçirirken, geleceğin şampiyonlarını yetiştirme şansı da doğuyor.
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Yaz okullarının favorisi yüzme
Bocce’den badmintona, voleyboldan basketbola, futbola, karateye kadar bir çok branşta, kent çapında il spor merkezlerinde ücretsiz kurslar düzenleniyor.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz