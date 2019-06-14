Hürriyet'ten sessizlik çağrısı

15-16 Haziran tarihlerinde yapılacak olan Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na (YKS) girecek öğrenciler ve sınav merkezleri önünde sessiz olunması için bir mesaj yayımladı.

ÖĞRENCİLERİMİZE BAŞARILAR DİLİYORUM

Evlatlarımızın hayatlarının en önemli sınavlarından birisi olan bu sınavda onlara destek olmak bizlerin en önemli görevidir. Öğrencilerimizin emek ve çaba göstererek hazırlandıkları Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nda başarılı olacaklarına gönülden inanıyorum. İzmitlilerin de sınav saatleri boyunca okul çevreleri ve sınav merkezleri etrafında sessizlik konusunda duyarlılık göstermeleri gerekiyor” dedi.

VATANDAŞLARIMIZDAN AZAMİ DUYARLILIK BEKLİYORUM

Açıklamasına devam eden Başkan Hürriyet, “7’den 70’e herkes bu iki gün içerisinde sınava girecek olan gençlerimizin geleceği için üzerlerine düşen görevi yapmalı. Okul önlerinde ve çevrelerinde sınav saatlerinde yüksek sesle konuşma yapılmamalı, klakson çalınmamalı. En önemlisi trafik sıkışıklığına meydan verilmemeli ve gereksiz tartışmaya sebep olunmamalı. Gençlerimizin geleceği için Cumartesi ve Pazar günleri yapılacak olan üniversite sınavı süresince, vatandaşlarımızın özellikle sınav merkezleri çevresinde sessizliğin sağlanması için azami duyarlılığı göstereceğine inanıyorum” şeklinde konuştu.