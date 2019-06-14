Kocaeli Gazetesi Kocaeli Gazetesi
Reklamı Kapat
Bugün 14:04 TSİ- Gündem G: Bugün 14:07 TSİ

Hürriyet'ten sessizlik çağrısı

İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet, 15-16 Haziran tarihlerinde yapılacak olan üniversite sınavı öncesi İzmitlileri sessizlik konusunda uyardı.
mask
Büyütmek için resme tıklayın

15-16 Haziran tarihlerinde yapılacak olan Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na (YKS) girecek öğrenciler ve sınav merkezleri önünde sessiz olunması için bir mesaj yayımladı.

ÖĞRENCİLERİMİZE BAŞARILAR DİLİYORUM

Evlatlarımızın hayatlarının en önemli sınavlarından birisi olan bu sınavda onlara destek olmak bizlerin en önemli görevidir. Öğrencilerimizin emek ve çaba göstererek hazırlandıkları Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nda başarılı olacaklarına gönülden inanıyorum. İzmitlilerin de sınav saatleri boyunca okul çevreleri ve sınav merkezleri etrafında sessizlik konusunda duyarlılık göstermeleri gerekiyor” dedi.

VATANDAŞLARIMIZDAN AZAMİ DUYARLILIK BEKLİYORUM

Açıklamasına devam eden Başkan Hürriyet, “7’den 70’e herkes bu iki gün içerisinde sınava girecek olan gençlerimizin geleceği için üzerlerine düşen görevi yapmalı. Okul önlerinde ve çevrelerinde sınav saatlerinde yüksek sesle konuşma yapılmamalı, klakson çalınmamalı. En önemlisi trafik sıkışıklığına meydan verilmemeli ve gereksiz tartışmaya sebep olunmamalı. Gençlerimizin geleceği için Cumartesi ve Pazar günleri yapılacak olan üniversite sınavı süresince, vatandaşlarımızın özellikle sınav merkezleri çevresinde sessizliğin sağlanması için azami duyarlılığı göstereceğine inanıyorum” şeklinde konuştu.

Bugün 14:04 TSİ - Gündem

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz

Anket Bahri Yavuz istifa etmeli mi?
Piknik tüpü ile intihar etti mask
Piknik tüpü ile intihar etti
Otomobilin içinde intihar etti! mask
Otomobilin içinde intihar etti!
Semiha Yıldırım'dan Dilek İmamoğlu’na teşekkür mask
Semiha Yıldırım'dan Dilek İmamoğlu’na teşekkür
İYİ Parti İzmit'e başkan atandı mask
İYİ Parti İzmit'e başkan atandı
İYİ Parti'de bir günde ikinci istifa! mask
İYİ Parti'de bir günde ikinci istifa!
Başiskele Sarıdere Köprülü Kavşak kollarında yönlendirme değişiklikleri mask
Başiskele Sarıdere Köprülü Kavşak kollarında yönlendirme değişiklikleri
BEĞEN 25 B
TAKİP ET 3 B
Belediyeye yatmaya gelen kadın İSTİFA ETTİ! mask
Belediyeye yatmaya gelen kadın İSTİFA ETTİ!
İzmit Belediyesi'nde bir atama daha... mask
İzmit Belediyesi'nde bir atama daha...
İzmit Belediyesi'nin Kültür Müdürü belli oldu mask
İzmit Belediyesi'nin Kültür Müdürü belli oldu
AKP’li ve CHP’li meclis üyeleri birbirine girdi mask
AKP’li ve CHP’li meclis üyeleri birbirine girdi
AKP grubundan Hürriyet'e "Atatürk'e yer vermediniz" mask
AKP grubundan Hürriyet'e "Atatürk'e yer vermediniz"
Semiha Yıldırım'dan Dilek İmamoğlu’na teşekkür mask
Semiha Yıldırım'dan Dilek İmamoğlu’na teşekkür

GALERİ

Eşinin yadigarı şirketi dünyaya açtı mask
Eşinin yadigarı şirketi dünyaya açtı
Kocaeli Bilnet Okulları, ilk mezunlarını verdi mask
Kocaeli Bilnet Okulları, ilk mezunlarını verdi
Kandıra'daki taş ocağı mecliste konuşuldu mask
Kandıra'daki taş ocağı mecliste konuşuldu
Haydar Akar: Tüm belediyeler araştırılsın mask
Haydar Akar: Tüm belediyeler araştırılsın
Özel Final Eğitim Kurumlarında mezuniyet heyecanı mask
Özel Final Eğitim Kurumlarında mezuniyet heyecanı
Körfez yağmura teslim! mask
Körfez yağmura teslim!
BEĞEN 25 B
TAKİP ET 3 B

Şehir Rehberi

GİRİŞ YAP KAYIT OL