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AKP eski İl Yöneticisine tecavüzden hapis cezası

2015 yılında gerçekleşen olayda G.A. isimli kadın 13 Ekim 2015 tarihinde silah zoruyla tecavüze uğradığı iddiasıyla istifası istenen isimler arasında yer alan AKP Kocaeli eski İl Yöneticisi S.A. hakkında suç duyurusunda bulundu.
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İddialara göre, 2015 yılında gerçekleşen olayda G.A. isimli kadın 13 Ekim 2015 tarihinde silah zoruyla tecavüze uğradığı iddiasıyla istifası istenen isimler arasında yer alan AKP Kocaeli eski İl Yöneticisi S.A. hakkında suç duyurusunda bulundu. Olay tarihinden önce G.A. isimli bir kadının çalıştığı kuaföre gelen Esra isimli bir kadın, mankenlik ajansında çalıştığını ve G.A.’ya yardımcı olabileceğini dile getirdi.

İŞ GÖRÜŞMESİ İÇİN

Telefonlarını birbirine veren ikiliden ve sadece isminin Esra olduğu bilinen kadın, G.A.’yı arayarak iş görüşmesi yapmak için İstanbul Pendik’te bir adrese gelmesini istedi. Bunun üzerine belirtilen bölgeye giden G.A.’yı oraya almaya ise eski il yöneticisi olan S.A. gitti.

DAVA GEÇEN HAFTA SONUÇLANDI

Kendisini Esra isimli bayanın gönderdiğini söylemesi üzerine S.A.’nın aracına binen G.A., Kartal’da yaklaşık 10 dakika sonra kapıları kilitledi. S.A.’nın silahı çekerek kadına zorla tecavüz ettiği öne sürüldü. S.A.’nın elinden kurtulan G.A. ise soluğu mahkemede aldı. 2015 yılındaki şikayetle ilgili açılan dava ise geçtiğimiz haftalarda tamamlandı.

18 YIL 9 AY HAPİS

AKP Kocaeli eski İl Yöneticisi de olan S.A. ise hakkında yapılan suçlamaları reddederek tamamen G.A.’nın kendi rızası ile cinsel ilişki kurduklarını herhangi bir zorlamanın olmadığını iddia etti. Mahkeme ise verdiği kararda S.A.’ya 18 yıl  9 ay hapis cezası verdi. Mahkemenin kararının ardından ise S.A., durumu bir üst mahkemeye taşıdı. Şimdi mahkemeden gelecek karar bekleniyor. Kaynak: mikrofon.com.tr

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Yorumlar

(1)
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Şener saygılı - Aaaaaah akepe ah herşey senden çıkıyor ah

Yanıtla . 0Beğen 14 Haziran 14:21

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