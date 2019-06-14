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KSO Dumlupınar’da TUBİTAK Fuarı

Gölcük’te bulunan Kocaeli Sanayi Odası Dumlupınar Ortaokulu’nun öğrencileri, TÜBİTAK Bilim Fuarı’na katıldıkları projeleri, misafirlerin incelemesine sundu.
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KSO Dumlupınar Ortaokulu’ndan 62 öğrenci katıldıkları 30 projeyi okulun çok amaçlı salonunda sergilediler. Açılış programına Gölcük Kaymakamı Mustafa Irmak, Gölcük Belediye Başkan Yardımcısı Kemal Kahraman, İlçe Milli Eğitim Müdürü Ercan Gülsuyu, Şube Müdürü Naim Yüksel, Okul müdürleri, öğrenciler ve veliler katıldı. Açılışta konuşan KSO Dumlupınar Orta Okulu Müdürü Orhan Temiz.”Okulumuz öğrencileri bu sene hazırladıkları 30 proje ile TÜBİTAK 4006’ya katıldılar. Bu tarz projelerin öğrencilerimiz için çok faydalı olduğunu düşünüyorum”  dedi.

IRMAK BAŞARILAR DİLEDİ

Fuar nedeniyle düşüncelerini dile getiren ve öğrencileri tebrik eden Gölcük Kaymakamı Mustafa Irmak, “Bilimin asıl amacı çok iyi çalışmak. Siz değerli öğrencilerimiz bu konuda her zaman bilgili ve becerikli olduğunuza yürekten inanıyorum. Bugün burada teknoloji ile ilgili yaptığınız çalışmalar birer örnek çalışma olmuştur. Bu bilgilerden de faydalanacağınızdan eminim. Ben sizlere bu güzel çalışmalarınızdan dolayı başarılar diliyorum”  derken, İlçe Milli Eğitim Müdürü Ercan Gülsuyu da öğrencileri, gösterdikleri özveriden dolayı kutladı.

PROJELERİ İNCELEDİLER

Açılış konuşmalarının ardından Gölcük Belediye Başkan Yardımcısı Kemal Kahraman, İlçe Milli Eğitim Müdürü Ercan Gülsuyu, Şube Müdürü Naim Yüksel, Okul Müdürü Orhan Temiz TÜBİTAK 4006’ya katılan öğrencilerin projelerini teker teker gezerek yakından incelediler, öğrencilerle sohbet ettiler.

Bugün 14:28 TSİ - Eğitim

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