Jandarma’dan Aksoy’a ziyaret

Jandarma Teşkilatının 180. kuruluş yıldönümü dolayısı ile İl Jandarma Komutanı Alb. Osman Aslan, İlçe Jandarma Komutanları ve jandarma personeli, Vali Hüseyin Aksoy’u ziyaret ederek, çiçek, plaket ve şapka takdiminde bulundu. İl Jandarma Komutanı Alb. Osman Aslan, Vali Aksoy’a Jandarma Teşkilatı’nın tarihçesi hakkında bilgi sunumunda bulunarak, kabullerinden dolayı teşekkür etti.
AKSOY’DAN TEŞEKKÜR
Vali Aksoy ise ziyarette yaptığı konuşmada, “Jandarma Teşkilatımızın nasıl gayret içerisinde terörle mücadele ettiğini yakından bilen birisiyim. Dolayısıyla o özveriyi ortaya koyan Jandarma Teşkilatımıza teşekkür ediyorum. Jandarma Teşkilatımız bundan sonrada kendisine verilen tüm görevleri en iyi şekilde yapacaktır” ifadelerini kullandı.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz