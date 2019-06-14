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Jandarma’dan Aksoy’a ziyaret

Jandarma Teşkilatı’nın 180. kuruluş yıl dönümü nedeniyle İl Jandarma Komutanı Alb. Osman Aslan, ilçe jandarma komutanları ve  jandarma personeli, Vali Hüseyin Aksoy’u ziyaret etti.
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Jandarma Teşkilatının 180. kuruluş yıldönümü dolayısı ile İl Jandarma Komutanı Alb. Osman Aslan, İlçe Jandarma Komutanları ve  jandarma personeli, Vali Hüseyin Aksoy’u ziyaret ederek, çiçek, plaket ve şapka  takdiminde bulundu. İl Jandarma Komutanı Alb. Osman Aslan, Vali Aksoy’a Jandarma Teşkilatı’nın tarihçesi hakkında bilgi sunumunda bulunarak, kabullerinden dolayı teşekkür etti.

AKSOY’DAN TEŞEKKÜR

Vali Aksoy ise ziyarette yaptığı konuşmada, “Jandarma Teşkilatımızın nasıl gayret içerisinde terörle mücadele ettiğini yakından bilen birisiyim. Dolayısıyla o özveriyi ortaya koyan Jandarma Teşkilatımıza teşekkür ediyorum. Jandarma Teşkilatımız bundan sonrada kendisine verilen tüm görevleri en iyi şekilde yapacaktır” ifadelerini kullandı.

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