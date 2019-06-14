Turan: Personelin siyasi görüşü farklı olabilir

Kandıra Belediye Başkanı Adnan Turan, Halkla İlişkiler ve Basın Yayın ile Kültür ve Sosyal İşler Dairesi personellerini kahvaltıda ağırladı. Namazgah Mesire Alanı ve Kültür Merkezi’ndeki programda personeli ile tek tek selamlaşan başkan Turan, birim çalışmaları ile ilgili de bilgi aldı. Kahvaltının ardından kısa bir selamlama konuşması yapan Kültür ve Sosyal İşler Müdürü İbrahim Çakmak, programın amacının bir araya gelmek, kaynaşmak ve aramızdaki bağı kuvvetlendirmek olduğunu söyleyerek personellerine teşekkür etti.



“SİYASİ GÖRÜŞÜNÜZ FARKLI OLABİLİR”

Program nedeniyle gerçekleştirdiği konuşmasında Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü’nün önemli bir görevi icra ettiğini kaydeden başkan Adnan Turan, “Bu birim bizim yüz akımız. Hedeflerimize hızlı bir şekilde ilerlediğimizi görüyorum. Biz bir aileyiz, burada bir başarı varsa bu hepimizin. Sizlerin fikri bizim için çok önemli. Fikirlerinizi her zaman bize iletebilirsiniz. Her personelimizin düşüncesi, yaşam tarzı, etnik yapısı ve siyasi görüşü farklı olabilir. İşinize bunu yansıtmadığı sürece bizim için hiçbir sakıncası yoktur” dedi.