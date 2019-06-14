İzmit Belediyesi MHP Meclis Üyesi Mehmet İlker Kazan, sabah saatlerine işe gitmek için aracının yanına gittiğinde ön camının çekiç benzeri bir cisim ile kırıldığını gördü. Kazan aracının fotoğrafını sosyal medyadan paylaşarak "Bizi kimse yolumuzdan çeviremez." dedi. İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet, Meclis Üyesi Mehmet İlker Kazan'a geçmiş olsun mesajı yayınladı. Hürriyet mesajında "Aracı kendini bilmeyen kişi ya da kişiler tarafından saldırıya uğrayan İzmit Belediye Meclis Üyemiz Mehmet İlker Kazan'a geçmiş olsun dileklerimi iletiyor, konunun takipçisi olduğumuzun bilinmesini istiyoruz." ifadelerini kullandı.
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Hürriyet: Konunun takipçisi olacağız
İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet, Meclis Üyesi Mehmet İlker Kazan'a geçmiş olsun mesajı yayınladı.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz