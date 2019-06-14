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Karneler Başkan Hürriyet’e

2018-2019 Eğitim öğretim yılını tamamlayan öğrenciler karne heyecanlarını İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet ile paylaştı.
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2018-2019 Eğitim öğretim yılını tamamlayan öğrenciler karne heyecanlarını İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet ile paylaştı. Karnelerini alarak aileleriyle birlikte belediyeye koşan çocuklar karne sevicini Başkan Hürriyet’le birlikte yaşadılar. Çocukların karne sevinçlerini kendisiyle paylaşmak istemelerinin büyük mutluluk olduğunu belirten Hürriyet, her birini ayrı ayrı kucaklayarak başarılarından dolayı tebrik etti. Hürriyet “ çocuklarımız karnelerini alıp bana göstermek için belediyemize kadar gelmişler. Bu güzel duygularını benimle paylaşmak istemeleri bir belediye başkanı için büyük mutluluk. Yavrularımıza ziyaretleri için çok teşekkür ediyorum ve karne alan tüm çocuklarımızı tebrik ediyorum” dedi.

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