Dilovası Belediyesi'nde mobbing iddiası!

Saadet Partisi Dilovası İlçe Başkanlığının resmi Facebook hesabından Dilovası Belediyesi’nde mobbing uygulandığına dair iddialar paylaşıldı.
Saadet Partisi Dilovası İlçe Teşkilatından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
“Kıymetli Dilovası halkımıza açık şikayetimizdir! 25 EMEKÇİ 31 Mart seçimlerini demokrasi ve kardeşlik şöleni halinde geçirmek için elinden geleni yapan ekiplerimizin aksine, seçimleri kin ve düşmanlık etme vesilesi haline getiren hükümet partisinin Belediye Başkanı ve bürokratları, 31 Mart seçimlerinde Saadet Partisinin Adayı Ercan Dalkılıç’ı destekleyen, aralarında üniversite mezunlarının da olduğu 25 emekçiyi kazma kürek işlerine vererek mobbing uygulamıştır. Partimiz mensubu olan yada olmayan emekçilere yapılan haksızlıkların her zaman karşısında olduk ve olmaya devam edeceğiz. Hakları gasp edilen işçilerimizin hakkını sonuna kadar savunacağız. Bu doğrultuda, kıymetli Dilovası halkının da bizlere destek olmasını bekliyoruz.”
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Yorumlar
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Ersoy Kandemir - İçişleri Bakanlığı inceleme başlatmalı!
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