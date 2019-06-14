KSMMMO’da kongre heyecanı yaklaşıyor

Kocaeli Serbest Muhasebeci ve Mali Müşavirler Odası’nın (KSMMMO) 29’uncu Olağan Genel Kurulu 22-23 Haziran tarihlerinde gerçekleştirilecek. Oda binasında 22 Haziran’da saat 10.00’da başlayacak genel kurul, 23 Haziran’da oda binasında seçimlerle tamamlanacak. Seçimlerde üyeler 09.00-17.00 saatleri arasında oylarını kullanabilecek. Kongrede 7 yönetim kurulu üyesi, 5 disiplin kurulu üyesi, 3 denetim kurulu üyesi ve 29 kişilik üst kurul delegasyonu seçilecek.

850 ÜYE OY KULLANACAK

Kongrede yaklaşık bin 850 üyenin oy kullanma hakkı bulunuyor. Yeni yapılan yasal düzenleme ile odalarda başkanlar sadece 2 dönem başkanlık yapabileceği için mevcut başkan Fikret Gökmen tekrar aday olmayacak. Kongrede Etkin Muhasebeciler Grubu’ndan oda sekreterliği ve disiplin kurulu başkanlığı yapan Mustafa Taşpınar, Meslekte Birlik Grubunda Hamit Akbulut, Değişim Grubundan Taner Öner, Güçlü Gruptan Mümtaz Atmaca’nın adaylığı kesinleşirken ayrıca bağımsız aday olarak Savaş Yıldız da aday olarak yarışacak.