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Aday olacağı konuşuluyordu… Bugün Üzülmez’i tebrik etti

Kocaelispor'un yeni dönemi için bugün önemli bir gün.
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Kocaelispor'un yeni dönemi için bugün önemli bir gün. Kocaelipor kongresi bugün Yunus Emre Kültür Merkezi'nde saat 18.00'de başlayacak. Mevcut başkan Bahri Yavuz aday olmayacağını açıklamıştı. İş adamı Volkan Özön ise aday olduğunu açıklamış ancak dün adaylıktan çekilmişti.

SEZGİN, ÜZÜLMEZ'İ TEBRİK ETTİ

Bir kaç gündür mevcut yönetim kurulu üyesi Mesut Volkan Sezgin twitter hesabından başkan adaylığı için sinyaller veriyordu. Sezgin’in aday olabileceği tahmin ediliyordu. Ancak Mesut Volkan Sezgin bugün twitter hesabından Hüseyin Üzülmez’i tebrik etti. Bu açıklama ile birlikte Sezgin’in de aday olmayacağı belli oldu.

İşte o açıklama:

“Hüseyin Üzülmez ve yönetimi Kocaelispor’umuza hayırlı olsun,biz her zamanki yerimizde kardeşlerimizle takımımızın başarısı için dua ve mücadele etmeye devam edeceğiz…”

TEK ADAY ÜZÜLMEZ

Kocaelispor Başkanlığı için şu an tek isim var. O da Kartepe Belediyesi eski Başkanı Hüseyin Üzülmez. Bugün geçekleştirilecek kongre için heyecan dorukta. Kocaelispor'un yeni yönetiminin kimlerden oluşacağı da merak konusu...

Bugün 15:44 TSİ - Spor

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