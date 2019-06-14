Çevreci okullar ödüllerini aldı

İzmit Belediyesi tarafından her yıl düzenlenen okullar arası atık yarışmasında dereceye giren okullara ödülleri verildi. Sanal Gerçeklik Küresi’nde düzenlenen ödül törenine katılan İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet de, öğrencileri başarılarından dolayı kutladı. İzmit Belediyesi tarafından hayata geçirilen ve Eylül 2018-Mayıs 2019 tarihleri arasında düzenlenen yarışmada okullardan 160 ton ambalaj atığı, 14 ton elektronik atık ve 4 ton da atık pil toplandı. Her kategoride ayrı ayrı değerlendirmeye tutulan yarışma sonunda ilk üçe giren okullara dizüstü bilgisayarı, çok fonksiyonlu yazıcı, A4 fotokopi kâğıdı verildi.

“ÖDÜLLENDİRMEKTEN MUTLUYUZ”

Çevre bilinciyle yetişen gençlere ödül vermenin kendilerini çok gururlandırdığını belirten İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet, “Böylesine anlamlı bir günde sizlerle olmak bizim için onurdur. Özellikle son dönemde yaşanan çevre katliamlarını da göz önüne alırsak, bundan sonraki süreçte Dünya Çevre Gününü kutlamak, farkındalığı arttırmak, eğitimi yükseltmek, bu konuda ki pratikteki uygulamaları hayata geçirmek çok daha fazla önem taşıyor. Hayata geçirdiğimiz bu proje ve etkinlikler toprağımızın, çevremizin korunması ve temiz tutulması açısından çok daha önemli hale geliyor”dedi.

“YENİ NESİL DAHA BİLİNÇLİ”

Çevreye değer vermeyen insana da yaşama da değer vermez diyen başkan Hürriyet, “Yeni nesil çocuklarımız çevre konusunda çok daha bilinçli. Dünyada ve özellikle ülkemizde temiz su kaynakları giderek kirlenmekte, verimli tarım toprakları ve orman varlıklarımız azalmakta. Verimli tarım arazilerimiz sanayiye boğulmakta. Buna hepimiz üzülüyoruz. Bu soruna çözüm olarak çevre ve kentleşme politikalarımızı yeniden gözden geçirmeliyiz. Ekolojik, yenilenebilir ve verimli enerjiyi öne alan bir anlayışla toprağımızı, havamızı ve suyumuzu daha iyi korumalıyız” ifadelerini kullandı.

BİNLERCE ÖĞRENCİYE ÇEVRE EĞİTİMİ

İzmit Belediyesi tarafından yürütülen çevre çalışmaları kapsamında bir yıl içinde 8 bin ton ambalaj atığı, 20 ton elektronik atık, 5 ton atık pil, 6 ton bitkisel yağ ve 15 ton atık lastik toplanarak geri dönüşümünün sağlandı. Yıl içinde 50 okulda yaklaşık 5 bin öğrenciye çevre bilinçlendirme eğitimi verilirken, toplanan atıklar karşılığında eğitim kurumlarına 4 bin 500 paket A4 fotokopi kağıdı, 4 adet dizüstü bilgisayar, 8 adet projeksiyon cihazı, 11 adet fotokopi makinesi ve çok fonksiyonlu yazıcı, 1 adet ses sistemi ile çok sayıda sarf malzeme (kartuş, toner, tebeşir, masa vb.) dağıtıldı.

AMBALAJ ATIK TOPLAMA YARIŞMASINDA DERECEYE GİREN OKULLAR:

Ertuğrul Gazi İlkokulu

29 Ekim Ortaokulu

Kazım Karabekir Ortaokulu

ATIK PİL TOPLAMA YARIŞMASINDA DERECEYE GİREN OKULLAR:

Saraybahçe İlkokulu

Yahya Kaptan İlkokulu

75.Yıl Cumhuriyet Ortaokulu

ELEKTRONİK ATIK TOPLAMA YARIŞMASINDA DERECEYE GİREN OKULLAR:

ODTÜ Geliş.Vakıf Özel KYÖD Koleji

Ulusal Egemenlik Ortaokulu

Hakkaniye İlkokulu