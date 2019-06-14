Ersoy: Belediye işçilerine verilen sözler tutulsun

Hizmet- İş Sendikası Kocaeli Şube Başkanı İdris Ersoy, belediye işçilerine verilen sözlerin yerine getirilmesini istediklerini açıkladı. Enflasyonun da dikkate alınması kaydeden Ersoy, “2018 Nisan ayından önce Taşeron firmalarda 696 KHK ile belediye şirketlerine geçiş yaptılar. 2018 Nisan ayında YHK ile düzenlenen yüzde 4 zam uygulaması yapılmış ancak, 2019 da enflasyon yüzde 20’ye çıkmış, işçilerimiz yüksek enflasyon karşısında ezilmiştir. Seçimlerin üzerinden iki buçuk ay geçmesine rağmen Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Derince ve Kandıra belediyeleri dışında diğer belediye başkanlarının halen verdikleri taahütü yerine getirmediklerinden dolayı çalışanlar ciddi bir huzursuzluk içindedir” dedi.

“MUTLU EDEN BAŞKANLARA TEŞEKKÜR”

Belediyelerde yaşanan ekonomik sorunların ön plana atılmasının yanlış olduğunu aktaran başkan Ersoy, “Yeni seçildik, belediyede ekonomik sıkıntı var, hukuki sıkıntı var gibi söylemlerin arkasına sığınarak yapılan söylemleri, başta Büyükşehir, Derince ve Kandıra belediyelerinin uygulamayı yapmasıyla boşa çıktığı bizler ve işçiler tarafından görülmektedir.Bir kez daha işçilerin mağduriyetini gideren ve onları mutlu eden belediye başkanlarına teşekkür ediyor, diğer ilçe belediye başkanlarınada çok geç olmadan çalışanlarının yüzlerini güldürmelerini bekliyorum” diye konuştu.