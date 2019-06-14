Kocaeli Gazetesi Kocaeli Gazetesi
Reklamı Kapat
Bugün 16:00 TSİ- Eğitim G: Bugün 16:02 TSİ

Büyükşehir’den deprem yönetmeliği eğitimi

Büyükşehir Belediyesi ve ilçe belediye personellerine “Türkiye Bina Deprem Yönetmeliği” eğitimi verildi.
mask
Büyütmek için resme tıklayın

Ülkemizde yeni inşa edilecek ve mevcut binaların deprem güvenliği açısından değerlendirilmesinde kullanılacak “Türkiye Bina Deprem Yönetmeliği” 1 Ocak 2019 tarihi itibariyle yürürlüğe girdi. Bu kapsamda personeli bu yönetmelik hakkında bilgilendirmek üzere Büyükşehir Belediyesi İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığı tarafından Doğu Marmara Kalkınma Ajansı’nın ortaklığında “Türkiye Bina Deprem Yönetmeliği” eğitimi düzenlendi.

YÖNETİCİLER DE KATILDI

Maide Restaurant’ta gerçekleştirilen eğitim programına Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Vekili Gökmen Mengüç, İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanı Bayram Bayram, İmar ve Şehircilik Daire Başkanı Osman Günler, Büyükşehir ve ilçe belediyesinden İmar Şehircilik, Çevre, Ulaşım ve Fen İşleri Daire Başkanlıklarında görevli personel katıldı. Eğitim programı nedeniyle konuşan Büyükşehir Belediyesi Genel Sekretervekili Gökmen Mengüç, “Yeni yönetmelik çok ciddi sorumluluklar getiriyor. Biz büyükşehir belediyesi olarak üzerimize düşeni yapıyoruz. Gelen talepler doğrultusunda eğitimler verip, ilçe belediyelerimiz ile görüş alışverişinde ve gerektiği zamanlarda bilgi aktarımı yapıyoruz” dedi.

3 GÜNLÜK EĞİTİM

Konuşmanın ardından Pamukkale Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Bölümü Yapı Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ali Haydar Kayhan tarafından “Deprem Mühendisliğinde Temel Kavramlar” konu başlığında eğitim verdi. Doç. Dr. Fatih Çetişli ve Prof. Dr. Sami Arsoy tarafından verilen 3 günlük eğitimde; Türkiye Deprem Tehlike Haritası ve Deprem Yer Hareketi, Deprem Etkisi Altında Değerlendirme ve Tasarım için Genel Esaslar, Deprem Etkisi Altında Dayanıma göre Tasarım için hesap esasları, Deprem Etkisi Altında Betonarme Binaların Tasarımı için özel kurallar, Deprem Etkisi Altında Temel Zemini Davranışı ve Temel Tasarımı konularına yer verildi.

Bugün 16:00 TSİ - Eğitim

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz

Anket Bahri Yavuz istifa etmeli mi?
Kocaeli’de 395 bin 435 öğrenci karne sevinci yaşadı mask
Kocaeli’de 395 bin 435 öğrenci karne sevinci yaşadı
Okullar bugün kapanıyor mask
Okullar bugün kapanıyor
BİLNET Kocaeli’de Yaz Okulu başlıyor mask
BİLNET Kocaeli’de Yaz Okulu başlıyor
Karamürsel Alp’te mezuniyet sevinci mask
Karamürsel Alp’te mezuniyet sevinci
KSO Dumlupınar’da TUBİTAK Fuarı mask
KSO Dumlupınar’da TUBİTAK Fuarı
Kültür Okulları’nda mezuniyet coşkusu mask
Kültür Okulları’nda mezuniyet coşkusu
BEĞEN 25 B
TAKİP ET 3 B
Belediyeye yatmaya gelen kadın İSTİFA ETTİ! mask
Belediyeye yatmaya gelen kadın İSTİFA ETTİ!
İzmit Belediyesi'nde bir atama daha... mask
İzmit Belediyesi'nde bir atama daha...
İzmit Belediyesi'nin Kültür Müdürü belli oldu mask
İzmit Belediyesi'nin Kültür Müdürü belli oldu
AKP’li ve CHP’li meclis üyeleri birbirine girdi mask
AKP’li ve CHP’li meclis üyeleri birbirine girdi
Piknik tüpü ile intihar etti mask
Piknik tüpü ile intihar etti
Semiha Yıldırım'dan Dilek İmamoğlu’na teşekkür mask
Semiha Yıldırım'dan Dilek İmamoğlu’na teşekkür

GALERİ

Bakan Selçuk'tan öğrencilere 'iyi tatiller' videosu mask
Bakan Selçuk'tan öğrencilere 'iyi tatiller' videosu
Eşinin yadigarı şirketi dünyaya açtı mask
Eşinin yadigarı şirketi dünyaya açtı
Kocaeli Bilnet Okulları, ilk mezunlarını verdi mask
Kocaeli Bilnet Okulları, ilk mezunlarını verdi
Kandıra'daki taş ocağı mecliste konuşuldu mask
Kandıra'daki taş ocağı mecliste konuşuldu
Haydar Akar: Tüm belediyeler araştırılsın mask
Haydar Akar: Tüm belediyeler araştırılsın
Özel Final Eğitim Kurumlarında mezuniyet heyecanı mask
Özel Final Eğitim Kurumlarında mezuniyet heyecanı
BEĞEN 25 B
TAKİP ET 3 B

Şehir Rehberi

GİRİŞ YAP KAYIT OL