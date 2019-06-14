Büyükşehir’den deprem yönetmeliği eğitimi

Ülkemizde yeni inşa edilecek ve mevcut binaların deprem güvenliği açısından değerlendirilmesinde kullanılacak “Türkiye Bina Deprem Yönetmeliği” 1 Ocak 2019 tarihi itibariyle yürürlüğe girdi. Bu kapsamda personeli bu yönetmelik hakkında bilgilendirmek üzere Büyükşehir Belediyesi İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığı tarafından Doğu Marmara Kalkınma Ajansı’nın ortaklığında “Türkiye Bina Deprem Yönetmeliği” eğitimi düzenlendi.

YÖNETİCİLER DE KATILDI

Maide Restaurant’ta gerçekleştirilen eğitim programına Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Vekili Gökmen Mengüç, İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanı Bayram Bayram, İmar ve Şehircilik Daire Başkanı Osman Günler, Büyükşehir ve ilçe belediyesinden İmar Şehircilik, Çevre, Ulaşım ve Fen İşleri Daire Başkanlıklarında görevli personel katıldı. Eğitim programı nedeniyle konuşan Büyükşehir Belediyesi Genel Sekretervekili Gökmen Mengüç, “Yeni yönetmelik çok ciddi sorumluluklar getiriyor. Biz büyükşehir belediyesi olarak üzerimize düşeni yapıyoruz. Gelen talepler doğrultusunda eğitimler verip, ilçe belediyelerimiz ile görüş alışverişinde ve gerektiği zamanlarda bilgi aktarımı yapıyoruz” dedi.

3 GÜNLÜK EĞİTİM

Konuşmanın ardından Pamukkale Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Bölümü Yapı Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ali Haydar Kayhan tarafından “Deprem Mühendisliğinde Temel Kavramlar” konu başlığında eğitim verdi. Doç. Dr. Fatih Çetişli ve Prof. Dr. Sami Arsoy tarafından verilen 3 günlük eğitimde; Türkiye Deprem Tehlike Haritası ve Deprem Yer Hareketi, Deprem Etkisi Altında Değerlendirme ve Tasarım için Genel Esaslar, Deprem Etkisi Altında Dayanıma göre Tasarım için hesap esasları, Deprem Etkisi Altında Betonarme Binaların Tasarımı için özel kurallar, Deprem Etkisi Altında Temel Zemini Davranışı ve Temel Tasarımı konularına yer verildi.